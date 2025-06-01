MİT'ten yurt dışında DAEŞ operasyonu: Üst düzey yönetici yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı, terör örgütü DAEŞ'e yönelik yeni bir operasyon gerçekleştirdi.

Avrupa ve Orta Asya'dan Afganistan-Pakistan alanına geçmek isteyen terör örgütü mensuplarının geçişlerinin Türk kökenli bir kişi tarafından organize edildiği bilgisine ulaşan MİT, harekete geçti.

MİT, bu kişinin terör örgütü DAEŞ'in medya ve lojistik alanında faaliyet yürüten üst düzey bir yöneticisi olduğunu belirledi.

"TURUNCU" KATEGORİDE ARANIYORDU

DAEŞ'li teröristlere eylem talimatları da veren bu kişinin, "Turuncu" kategoride aranan Özgür Altun olduğu tespit edildi.

Altun, yapılan operasyonla Pakistan-Afganistan sınırında yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Özgür Altun isimli terörist ifadesinde, Türkiye'den Afganistan-Pakistan alanına yönelik örgüt aktarımını yönettiğini anlattı.