MİT'ten sınır ötesinde nokta operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde sorumlularından "Dijwar Tekoşin" kod adlı Metin Dinç'i, Suriye'nin Kamışlı bölgesinde nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

MİT'ten sınır ötesinde nokta operasyon
ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

Haberi Görüntüle

Son dakika haberi! Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terörist Dinç, 2008-2015 yılları arasında "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Terör Örgütü Propagandası Yapmak, Silahlı Terör Örgütlerine Silah Sağlama, Kanuna Aykırı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Düzenleme Yönetme" suçları kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Suriye'ye 2015'te yasa dışı yollardan geçerek terör örgütü PKK/YPG'ye katılan Dinç'in, güvenlik güçlerine yönelik eylemleri organize ettiği belirlendi.

MİT'in saha ajanları tarafından Suriye'nin Kamışlı bölgesinde bulunduğu tespit edilen terörist Dinç, nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

Öne Çıkan Video

İzmir'de ABD askerinin başına çuval geçirildi

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul'da asayiş uygulaması: 385 gözaltı

İstanbul'da asayiş uygulaması: 385 gözaltı

Büyükçekmece’deki rüşvet operasyonunda tahliye edilen sanığa tutuklama kararı

Büyükçekmece’deki rüşvet operasyonunda tahliye edilen sanığa tutuklama kararı

FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı

FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Balıkesir'de dolandırıcılık operasyonu: 3 tutuklama

Balıkesir'de dolandırıcılık operasyonu: 3 tutuklama

Edirne'de 32 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de 32 düzensiz göçmen yakalandı

Silahları ankastre fırının içine saklamışlar

Silahları ankastre fırının içine saklamışlar

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...