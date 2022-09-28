MİT'ten Suriye'de operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye'de nokta operasyonla kırmızı kategoride aranan 'Şilan Emgihan' kod adlı Sabah Oğur isimli teröristi etkisiz hale getirdi. Sabah Oğur, Mersin'de terör saldırısını gerçekleştiren iki kadın teröristin bağlı olduğu birimin sözde yöneticisiydi.

MİT'ten Suriye'de operasyon
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MİT'ten Suriye'de operasyon - 1 Etkisiz hale getirilen terörist Sabah Oğur

MİT, bir kez daha nokta operasyonla KCK’nın sözde yöneticilerinden birisi olan Sabah Oğur’u etkisiz hale getirdi.

MERSİN SALDIRISINI YAPAN TERÖRİSTLERİN YÖNETİCİSİYDİ

Kırmızı kategoride aranan ''Şilan Emgihan'' kod adlı Sabah Oğur, ’deki bir polisin şehit olduğu terör saldırısını gerçekleştiren iki kadın teröristin bağlı olduğu birimin yöneticisiydi.

Sabah Oğur, PKK/KCK Başkanlık Konseyi'ne bağlı sözde Gençlik Topluluğu yönetiminde yer alıyordu. Aynı zamanda Ateşin Çocukları İnisiyitifi kapsamında ’de orman yangınları eylemlerinden sorumluydu.

MİT, saha çalışmaları sonrasında uzun süredir Irak’ta faaliyet gösteren teröristin ’nin kuzeyine geçtiğini tespit etti. Sürdürülen titiz çalışmalarla teröristin Halep'te Şeyh Maksut'ta olduğu belirlendi ve operasyon için düğmeye basıldı.

Özel ekip tarafından gerçekleştirilen operasyonla Sabah Oğur etkisiz hale getirildi.

Kadın terörist aynı zamanda sözde Rojova Üçlü Koordinasyon üyesi olduğu ve Türkiye’deki pek çok eylemin de talimatını verdiği tespit edildi.

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