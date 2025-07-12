MKE dersliksiz okul için başvurular başladı (MKE başvurusu nasıl yapılır, gerekli belgeler hangileri?)

MKE (Makine ve Kimya Endüstrisi) dersliksiz okul için başvurular başladı. MKE (Makine ve Kimya Endüstrisi) başvuru sürecine ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Eğitimler, Makine ve Tasarım Teknolojileri Alanı – Bilgisayarlı Makine İmalatı Dalı’nda yürütülecek.

SÜRECİN AYRINTILARI PAYLAŞILDI



Yapılan açıklamada;



"2025 yılı Liselere Giriş Sınavı (LGS) puanı ile yapılacak başvurular ve gerçekleştireceğimiz teknik mülakatlar sonrasında başarılı olan öğrencilerimize Millî Güç MKE’nin kapılarını açıyoruz.



Güçlü yarınlarımızın mimarlarını yetiştireceğimiz bu uygulamanın Şirketimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz.



📑 Başvuru için gerekli evraklar;



📌 Başvuru Formu (Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki Eğitim Şubesinden verilecektir.)

📌 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 15.06.2025 tarihinde düzenlenen LGS sonuç belgesi

📌 Öğrencinin son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğrafı

📌 Öğrencinin ön ve arka yüzlü kimlik fotokopisi

📌 Vukuatlı Aile Nüfus Kayıt Örneği

📌 Öğrencinin İkamet Belgesi" denildi.