MKE fabrikasında patlama: Ölen 5 işçiden 3'ü eğitim sürecindeydi

Açıklamada dinamit üretimi için Nitrogliserin ve diğer kimyasal maddelerin uzaktan kumanda ile karıştırıldığı ve üretim sürecinde atölye binası içerisinde çalışan bulunmadığı vurgulandı.



Sendika açıklamasında "Bu tür bir patlamanın kendi kendine gerçekleşemeyeceği açıktır. Burada da bina içerisinde patlayıcı ortam oluşmasına müsaade eden bazı aksaklıklar olduğu barizdir." ifadesine yer verildi.