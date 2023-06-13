MKE fabrikasında patlama: Ölen 5 işçiden 3'ü eğitim sürecindeydi

MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda meydana gelen patlamaya ilişkin Petrol-İş Sendikası bir açıklama yaptı. Açıklamada hayatını kaybeden 5 işçiden 3'nün kısa süre önce işe başlayan ve eğitim sürecindeki çalışanlar olduğu belirtildi.

MKE fabrikasında patlama: Ölen 5 işçiden 3'ü eğitim sürecindeydi
MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda patlama: 5 işçi şehit oldu

MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda patlama: 5 işçi şehit oldu

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Geçtiğimiz Cumartesi günü Makine Kimya Endüstrisi Kurumu'nun Elmadağ'daki fabrikasında gerçekleşen patlamayla ilgili idari ve adli soruşturma devam ediyor.

Petrol-İş sendikasının açıklamasında yapılan kamera kayıtlarına göre, patlamanın dinamit atölyesinde mesainin ilk saatlerinde gerçekleştiği belirtildi.

MKE fabrikasında patlama: Ölen 5 işçiden 3'ü eğitim sürecindeydi - 1

Açıklamada dinamit üretimi için Nitrogliserin ve diğer kimyasal maddelerin uzaktan kumanda ile karıştırıldığı ve üretim sürecinde atölye binası içerisinde çalışan bulunmadığı vurgulandı.

Sendika açıklamasında "Bu tür bir patlamanın kendi kendine gerçekleşemeyeceği açıktır. Burada da bina içerisinde patlayıcı ortam oluşmasına müsaade eden bazı aksaklıklar olduğu barizdir." ifadesine yer verildi.

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