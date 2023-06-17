MKE fabrikasındaki patlamayla ilgili 3 tutuklama

Ankara'da Makine ve Kimya Endüstrisi'ne (MKE) ait Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda meydana gelen patlamayla ilgili 3 kişi tutuklandı.

MKE fabrikasındaki patlamayla ilgili 3 tutuklama
MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda patlama: 5 işçi şehit oldu

MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda patlama: 5 işçi şehit oldu

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'nın Elmadağ ilçesinde bulunan MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'ndaki patlamaya ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, fabrikanın dinamit lokumu hazırlama bölümünde 10 Haziran'da meydana gelen patlamada 5 işçinin hayatını kaybettiği hatırlatıldı.

Soruşturma kapsamında 7 zanlı hakkında gözaltı kararı verildiği belirtilen açıklamada, gözaltına alınan zanlılardan birinin Cumhuriyet Başsavcılığınca serbest bırakıldığı, 6 zanlının sulh ceza hakimliğine sevk edildiği bildirildi.

Sulh ceza hakimliğince zanlılardan 3'ünün "taksirle birden fazla insanın ölümüne sebebiyet verme" suçundan tutuklandığı, 3'ünün ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı kaydedildi.

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