MKE üretimi "Pirana" hedefi tam isabetle vurdu

Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş. (MKE) tarafından geliştirilen ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na yeni bir vurucu güç kazandıran Pirana kamikaze İDA, yapılan testte TCG Anadolu'dan kalkan Bayraktar TB-3 ile entegre şekilde kumanda edilip, denizde belirlenen hedefi tam isabetle vurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından test vuruşuna ilişkin video paylaşılarak, "Yapılan gösterimde MKE Pirana Kamikaze İDA’nın düşük radar kesit alanı, yüksek vuruş yüzdesi ve icra ettiği dinamik ve asimetrik manevralar ile donanmamızın gücüne güç kattığı görüldü" denildi.



Pirana İDA, düşman gemilerine doğrudan saldırı, liman ve üs bölgelerine sızma, deniz operasyonlarında destek ve dikkat dağıtma gibi alanlarda kullanılıyor.