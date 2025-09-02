MKE'de casusluk dosyası: Silahları kopyalamışlar, çizimleri çalmışlar

Yöneticilerinin tutuklanmasının ardından kayyum yönetime geçen ASSAN dosyasından sızan bilgiler, şirketin önemli silah sistemlerini kopyaladığını gösteriyor. Savcılığın sevk yazısından, FETÖ ile irtibat ve askeri casuslukluk suçlamasından ASSAN'ın sahibi Emin Öner ve şirket genel müdürü Gürcan Okumuş'un TÜBİTAK SAGE ve MKE'ye ait sırları ASSAN'a sızdırdığı, ekipmanları birebir ürettikleri anlaşıldı. Sevk yazısındaki ayrıntılara göre, şüpheli Gürcan Okumuş, 2018-2024 yılları arasında TÜBİTAK'a bağlı savunma sanayi alanında faaliyet gösteren devlet kuruluşu TÜBİTAK SAGE'de enstitü müdürü olarak çalıştı. Yazıda, Okumuş'un görevinden ayrıldıktan sonra ASSAN şirketine geçerek genel müdürlük yaptığı aktarıldı. Sevk yazısına göre Okumuş, patlayıcıları geliştirme ve şekillendirme süreçlerine ilişkin dört ürünün kritik verilerini çalarak beraberinde ASSAN'a götürdü. Yazıya göre soruşturma sırasında, "Hilal Projesi sözleşmesi kapsamında TÜBİTAK MAM tarafından geliştirilip kullanım hakkını süresiz olarak Makina ve Kimya Endüstrisi (MKE) A.Ş'ye verilen ekipmanın kopyalandığı." belirtildi. Okumuş'un, ASSAN'a götürdüğü ikinci proje, TÜBİTAK ile MKE'nin geliştirdiği "pilot tahrip kalıbı" çizimleri oldu. Savcılığın tespitine göre, projeler ASSAN'a sızdırıldı, daha sonra da bu ekipman birebir üretildi. Savcılığın tespitine göre, Okumuş, kamuda yetişmiş kritik personeli de ASSAN'a geçirdi.

Askeri casusluk suçlamasıyla tutuklanan ASSAN Genel Müdürü Gürcan Okumuş, şirkete ait binada görünüyor. Okumuş, TÜBİTAK belirlemesi ve savcılığın sevk yazısına göre, 19 kamu personelini transfer etti, SAGEM'den ayrılırken önemli projeleri beraberinde götürdü.

Sevk yazısında yer alan ve TÜBİTAK Başkanlığı tarafından hazırlanan raporda, "Gürcan Okumuş'un enstitü müdürü olduğu dönemde TÜBITAK SAGE'den ayrılan 19 personelin ASSAN'a geçtikleri; 6 kişinin ise Emin Öner ile savunma sanayi alanında faaliyet gösteren ASTECH A.Ş. isimli firmayı kurdukları." bilgisi yer aldı.



ASSAN şirketinin sahibi, şüpheli Emin Öner, askeri casusluk dışında FETÖ bağlantısı suçlamasıyla da yargılanacak. Savcılığın yazısına göre, Öner'in "HTS kayıtlarından FETÖ bağlantılı 113 farklı kişi ve 22 Bylock kullanıcısıyla 2025'e kadar irtibatlı olduğu." belirlendi.



MASAK tarafından alınan raporda ise örgütle bağlantılı şahıslarla yoğun para trafiği olduğuna dikkati çekti. Öner'in sorgusunda, FETÖ'nün tepe yöneticilerinden olan Cemal Koca ve Hüseyin Saruhan ile irtibatları soruldu. Öner'in bahsi geçen telefon numarasını babasının kullandığı söylediği; ancak telefon numarasının ASSAN İş Makineleri şirketi üzerine kayıtlı olduğu tespit edildi.



ASSAN şirketinin bir fuarda sergiledigi mühimmat. İddiaya göre, şirket "Hilal Projesi sözleşmesi kapsamında TÜBİTAK MAM tarafından geliştirilen projeleri kopyaladı ve üretti.

MKE CASUSLUK SORUŞTURMASI NEDİR?



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “askeri casusluk soruşturmaları” kapsamında, “FETÖ ile irtibatları ve askeri casusluk faaliyetleri” tespit edilen ASSAN Group’a önce kayyum atandı, ardından 31 Ağustos'ta yöneticileri tutuklandı.



Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ASSAN Group'un sahibi Emin Öner ve şirket genel müdürü Gürcan Okumuş, önce adliyeyi sevk edildi, ifadelerinin ardından da tutuklandı.



Sulh ceza hakimliği, şüpheli Öner'in FETÖ kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma hile ile alma çalma" suçlarından, Okumuş'un ise "devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme amacı dışında kullanma hile ile alma, çalma" suçundan tutuklanmalarına karar verdi.



Bu isim öncesinde, eski MKEK Genel Müdürü İsmet Sayhan da sorgulanmış ve ardından tutuklanmıştı.



ASSAN dosyasındaki gelişmeler, dosya savcıların önüne gelmeden başladı. Savunma çevrelerinde ve bazı dergilerde, soruşturmada yer alan iddialar seslendiriliyordu.