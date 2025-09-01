MKE'de casusluk soruşturması hakkında en son biliyoruz?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “askeri casusluk soruşturmaları” kapsamında, “FETÖ ile irtibatları ve askeri casusluk faaliyetleri” tespit edilen ASSAN Group’a önce kayyum atandı, ardından 31 Ağustos'ta yöneticileri tutuklandı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ASSAN Group'un sahibi Emin Öner ve şirket genel müdürü Gürcan Okumuş, önce adliyeyi sevk edildi, ifadelerinin ardından da tutuklandı.

Sulh ceza hakimliği, şüpheli Öner'in FETÖ kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma hile ile alma çalma" suçlarından, Okumuş'un ise "devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme amacı dışında kullanma hile ile alma, çalma" suçundan tutuklanmalarına karar verdi.

Bu isim öncesinde, eski MKEK Genel Müdürü İsmet Sayhan da sorgulanmış ve ardından tutuklanmıştı.

ASSAN dosyasındaki gelişmeler, dosya savcıların önüne gelmeden başladı. Savunma çevrelerinde ve bazı dergilerde, soruşturmada yer alan iddialar seslendiriliyordu.

Savunma sanayinde önemli bir firmaya yapılan operasyon aslında adım adım gelişti.

Soruşturmaya ilişkin ilk izleri, MKEK'in yaptığı bir açaklamada görmek mümkündü.

KRİZİN İLK İŞARETLERİ VERİLDİ

MKEK, soruşturmanın kamuoyuna yansımasından önce yaptığı açıklamada, ASSAN ve İsmet Sayhan’ın adının geçtiği “TSK’nın top mermisi tedarikine ilişkin planlar ve gizli fiyat bilgilerinin sızdırılması” olayıyla ilgili hukuki sürecin başlatıldığını duyurdu.



Bu açıklama öncesinde MKEK ile ASSAN arasında gerilim başlamıştı.

ŞİRKET İHALEDEN MEN EDİLDİ

5 Mayıs 2025 tarihli bir kararla, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamında ASSAN iki sene süresinde kamu ihalelerinden men edildi.

Kararın gerekçesi, "Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu yönelik sözlerin yerine getirilmemesi ve bunun mühim mali kayıplara sebebiyet vermesi gösterildi."

ASSAN Savunma'nın 2022 yılında MKE ile imzaladığı anlaşma çerçevesinde Ukrayna-Rusya Savaşı öncesinde patlayıcı madde tedariki taahhüt ettiği, ancak siparişi zamanında teslim edemediği belirtiliyordu. Bu durum, "MKE’nin hem zaman hem de finansal bakımdan zarara uğramasına sebep oldu."

ASSAN, yazılı açıklama yaparak, bu yaptırıma karşı kendisini savundu. Şirket açıklamasında, " 30.12.2022 tarihinde Şirketimiz ile Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş. (MKE A.Ş.) arasında TNT tedariğine yönelik bir sözleşme imzalanmıştır. İlgili ham maddenin Polonya devlet şirketinden tedarik edilerek teslim edileceği tarafımızca taahhüt edilmiştir. Ancak ilgili Polonya şirketi Ukrayna-Rusya savaşı sebebiyle Polonya Hükümeti’nin aldığı bağlayıcı kararlar gereği, teslimat yapamayacağını resmi yazışmalarla tarafımıza bildirmiştir. Bu durum 17.02.2023 tarihinde gecikmeksizin MKE A.Ş.’ye de resmi yazıyla aktarılmıştır." iddiasını dile getirdi.

Bu tartışma sürerken, soruşturma sırasında gündeme gelecek olan bir önemli iddia daha seslendirildi. İddiaya göre ASSAN, kamu sektöründeki kritik personeli transfer etmeye ve bu trasferler ile bazı silah sistemlerini hızlı şekilde geliştirmeye başlamıştı: TÜBİTAK-SAGE çalışanlarından elektronik ve roket sistemleri gibi konularında uzman önemli sayıda çalışan, ASSAN bünyesinde işe başlamıştı ve şirket bazı silah sistemlerini dikkat çekecek hızda geliştiriyordu.

KAMU ÇALIŞANLARI ŞİRKETE GEÇMEYE BAŞLADI

ASSAN bu değerlendirmelere yanıt verici açıklamasında, kamudan ayrılan veya emekli olan personel ile TÜBİTAK-SAGE'den şirketlerine eleman alındığını doğruladı. Şirketin savunmasına göre bu durum normaldi. Şirket, bu açıklamasında, stratejik personelin yurtdışına gitmek yerine şirketlerinde çalışmasının daha faydalı olduğu gibi bir gerekçe seslendirdi.

Bu tartışmalar sürerken bazı Whatsapp mesajları sosyal medyada dolaşmaya başlandı. Bu mesajlarda, "MKE özel proje danışmanlığı", "Avukatlık tip sözleşme", "Kara Kuvvetleri Komutanlığı 3 yıllık silah tedarik programı" ile askeriyenin hedef fiyatlatları ile ASSAN'ın fiyatlarının karşılaştırıldığı bazı dosya başlıkları yer aldı.

Şirket, 26 Ağustos tarihli açıklamasında, mesajların şirket planları olduğunu ile sürdü, ancak silahlı kuvvetlerin hedef fiyatlarıyla şirketin fiyatlarının karşılaştırıldığı dosya konusunda ayrıntıyı girmedi.

Bu sırada, önemli bir gözaltı gerçekleştirildi.

MKE Eski Yönetim Kurulu Başkanı Avukat İsmet Seyhan suç örgütü üyeliği ve casusluk suçlamalarıyla Ankara’da gözaltına alındı. Sayhan’ın evinde ve ofisinde polis ekipleri tarafından arama yapıldı.

Bu operasyon sırasında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı aynı dosyayla ilgili, Selahattin Yılmaz liderliğinde, suç örgütü olarak nitelendirilen bir yapıya yönelik soruşturmayı genişletti. Sayhan, suç örgütü kapsamında faaliyet yürüttüğü ve casusluk yaptığı iddiasıyla tutuklandı.

Göz altı kararının ardından tutuklamalar başladı. İsmet Sayhan, suç örgütü üyeliği ve casusluk suçlamasıyla tutuklandı. Sayhan'la ilişki içinde Assan Group’un Yönetim Kurulu Başkanı Emin Öner gözaltına alındı, şirketlere kayyum atandı.

Sayhan’ın da suç örgütü kapsamında çalışmalar yürüttüğünü de iddia edildi. Sayhan'la bağlantılı suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli, Ankara, Antalya, Muğla, Samsun’da düzenlenen operasyonlar kapsamında 17 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen aralarında Selahattin Yılmaz’ın da olduğu 10 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 6’sı adli kontrol tedbiri uygulanmak üzere 7’si serbest bırakıldı.



Sayhan dosyası, İBB soruşturmalarında önemli bilgiler veren Aziz İhsan Aktaş'ın tehdit edildiğini ilişkin haberlerle aynı anda yeniden gündeme geldi ve ifadesinden Aktaş'ın tehtid edilmesiyle ilgili sorgulandığı da anlaşıldı.

İsmet Sayhan, "Selahattin Yılmaz suç örgütü" olarak adlandırılan yapıyla da bağlantılı olarak nitelendiriliyor ve bu durum kendisine ayrıntılı olarak soruldu.



Sayhan, Selahattin Yılmaz ile olan tanışıklığını ifadesinde şöyle anlattı:



“Selahattin Yılmaz isimli şahsı 2019 yılından itibaren tanırım. Selahattin Yılmaz beni arayarak eski J.Komutanı A.Ç. Paşa ile beraber yemek yiyeceklerini söyledi, o dönem işlerim yoğun olmasına rağmen A. Ç. Paşa’ya ayıp olmaması adına yemeğe katıldım. Üçümüz beraber yemek yedik. Son görüşmelerimiz bu şekilde diye hatırlıyorum.” dedi.



Sayhan, Yılmaz ilişkisini bu şekilde tarif ederken, savcılar bir başka belge ile ilişkiye yönelik ayrıntı sordu. Bu durum, Sayhan'ın Yılmaz ile "mesafeli" ilişkisi olmadığı gösterdi. Selahattin Yılmaz’ın telefon incelemesinde İsmet Sayhan ile yapılan görüşmeleri ve ikisi arasındaki paylaşımlar toplamda 17 görsel olarak ifadeye geçti. Bu fotoğraflar Sayhan’a gösterildi. Sayhan, Selahattin Yılmaz ile birlikte 2 kişinin fotoğrafını çekip kendisine gönderilen fotoğraftakileri hatırlayamadı.



AZİZ İHSAN AKTAŞ'IN TEHDİDİ



Savcılık ifadesi, Sayhan'ın İBB soruşturmalarında adı öne çıkan ve bu soruşturmanın genişlemesine yönelik önemli bilgiler veren bir isimi daha tanıdığını gösteriyor. İfadeden anlaşıldığı kadarıyla, Sayhan, Aziz İhsan Aktaş'ı tanıyor ve iddiaya göre "tehdit" etmiş. Bu durum ifadesinde kendisine soruldu ve şu yanıt alındı:



"Bahse konu Aziz İhsan Aktaş isimli müşteki şahsın ifadesinde belirttiği hususların benimle alakası yoktur. Selahattin Yılmaz isimli şahısla böyle bir olayla alakalı da görüşmedim, herhangi bir sohbetimiz olmamıştır.”



PERSONEL TRANSFERLERİ



Sayhan'a yöneltilen sorular arasında, "Savunma Sanayi alanında açılacak bazı ihalelerden önceden haberdar olarak bazı gizli bilgilerle ihalede üstünlük sağlanmasına" aracılık edip etmediği, "AR-GE çalışmalarını yapan firmaların ekiplerinin yüksek ücretlerle transfer edilip bilgi transferi sağlayıp sağlamadığı" da yer aldı. Saylan, bu sorulara genel yanıtlar vermekle yetindi.



Sayhan'ın MKEK yöneticiliği döneminde bazı kritik personelin kurumdan ayrılması nedeniyle sorgulandığını da anlaşılıyor. Sayhan, MKEK Yönetim Kurulu Başkanı olduğu dönemde Assan Group Makine Savunma Sanayi Şirketi’nin Yönetim Kurulu Başkanı Emir Öner ile tanıştığını ve iki kere de MKEK binasında görüştüğünü ifadesinde de dile getirdi.