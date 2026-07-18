MKE'den TSK'ya MPT-76 MH teslimatı

Makine ve Kimya Endüstri (MKE) Kırıkkale Silah Fabrikası’nda üretilen ve altında Türk mühendislerin imzası bulunan MPT-76 MH, Türk askerinin operasyonel ihtiyaçları doğrultusunda geliştirildi.

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MPT-76’ya göre yaklaşık 500 gram hafifletilen ve yaklaşık 3 kilo 750 gram ağırlığındaki tüfek, daha hafif ve ergonomik yapısıyla piyadenin hareket kabiliyetini artırıyor. 600 metre etkili menzile sahip MPT-76MH, dakikada 750 atış yapabiliyor.

42’si NATO, 16’sı yerli standartlarda olmak üzere toplam 58 testi başarıyla geçen kendi kalibresinde dünyadaki tek piyade tüfeği olan MPT-76 MH, sahip olduğu yüksek güvenilirlik, dayanıklılık ve hafif yapısıyla Türk Silahlı Kuvvetleri’nin operasyonel kabiliyetine önemli katkı sağlıyor.