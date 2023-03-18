MMU'nun ardından HÜRJET de piste çıktı

Türkiye’nin özgün savaş uçağı Milli Muharip Uçak'ın (MMU) ardından HÜRJET de piste çıktı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Yerli ve milli jet uçağımız koşmaya başladı, gökyüzüne kavuşmak için gün sayıyor." paylaşımında bulundu.

MMU'nun ardından HÜRJET de piste çıktı
Milli Muharip Uçak ilk kez piste çıktı
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'nin savaş uçağı Milli Muharip 'ın dün ilk kez piste çıkmasının ardından bugün de HÜRJET piste çıktı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'sini (TUSAŞ) etiketleyerek, HÜRJET'e ilişkin paylaşımda bulundu.

MMU'nın ardından, HÜRJET'in de piste çıktığını bildiren Demir, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Dün Bismillah dedik bugün Maşallah! Yerli ve milli jet uçağımız koşmaya başladı gökyüzüne kavuşmak için gün sayıyor. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Bu gurur hepimizin."

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