Mobbing şikayetiyle Alo 170'e milyonlarca çağrı

Çalışma Hayatı İletişim Merkezi Alo 170, Türkiye'nin yanı sıra yurt dışındaki vatandaşlardan gelen soru, görüş, öneri, ihbar ve şikayetlerin tek noktadan değerlendirilerek çözümüne aracılık etmeye devam ediyor.



Çağrı merkezi, 2024 yılında 18 milyon 138 bin 455 kez aranırken, hattın kurulduğu 2010'dan bugüne kadar aldığı çağrı sayısı 310 milyon 756 bin 612'ye ulaştı.

ÇALIŞANLARIN MOBBİNG BAŞVURULARI



Çağrılar arasında, rapor ücreti, hizmet bilgisi, sağlık aktivasyon işlemleri, emeklilik tarihi öğrenme, çeyiz-emzirme ve cenaze ödenekleri ile emekli maaşı bilgileri ilk sıralarda yer alırken, çalışanların mobbing başvuruları da dikkati çekti.

145 BİN BAŞVURU



İş yerindeki mobbing konusunda Türkiye'nin psikologlar yardımıyla destek veren ilk ve tek çağrı merkezi olan hatta, 2011 yılının Mart ayından 2024 sonuna kadar 145 bin 308 başvuru yapıldı.