Mobil teknoloji kullanımın yol açtığı bir sağlık sorunu: Cep boyun (Text Neck) sendromu nedir, belirtileri neler?

“Text neck” uzun süre akıllı telefon ve tablet kullanan bireylerde artmış baş ve boyun fleksiyon postürü nedeniyle görülen bir kas iskelet sistemi problemidir. Her ne kadar çalışmalar farklı sonuçlar gösterse de son yıllarda “text neck” global bir problem haline gelmekte ve bu konudaki literatür hızla gelişmektedir.



"Text neck" tanımı ilk kez Dr. Dean L. Fishman tarafından uzun süre akıllı telefon ve tablet kullananlarda boyun, baş ve omuz ağrısı ve üst ekstremitelerde uyuşma problemi olarak tanımlanmıştır. “Text neck”in altı temel semptomu bulunmaktadır: Boyun ağrısı, sırt ağrısı, omuz ağrısı, baş ağrısı, uykusuzluk, ellerde karıncalanma ve uyuşma.

"Text neck"e özel değerlendirmeler dışında literatürde çeşitli değerlendirme yöntemleri de kullanılmıştır:



• Ağrı

• Postür analizi

• Kavrama kuvveti

• Eklem hareket açıklığı

• Kuvvet basınçlı biofeedback cihazı

• Elektromiyografi

• Akıllı Telefon Bağımlılık Skalası

• Boyun Özürlülük Ölçeği