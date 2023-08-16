Mobil uygulamalar taksi duraklarını vurdu

Duraklara taksiciler de gelmediği için müşterilere "araba yok" demek zorunda kaldıklarını dile getiren Demirci, şöyle devam etti:



"Araba gelmediği için durakların gelirleri giderlerini karşılamıyor. Duraklarımız aynı zamanda mahallelerimizin bekçiliğini de yapmaktadır. Taksi şoförlerinin yaşam alanlarıdır. Mahalle sakini çocuğunu tanımadığı, yoldan geçen bir taksiye değil mahallesinin güvendiği taksi durağının arabasına bindirip gönderebiliyor. Bugün taksi şikayetlerinin çoğu piyasa araçlarından kaynaklanmakta, çünkü sorumlusu olduğu bir durağı yok. Başına buyruk, karakterine uygun davranıyor. Disiplin yok. Taksi duraklarında en azından müşteri eşyasını unuttuğunda arayıp, 'Şu plakalı takside aracınızda eşyamı unuttum.' diyebiliyor."



DURAKLARDAKİ ARAÇLARDA DA AZALMA VAR



Zeytinburnu'ndaki Tercüman Taksi Durağı Başkanı Tuncay Helvacı da yaklaşık 13 yıldır hizmet verdiğini belirterek, duraklarında 30-35 araç varken, şu anda aplikasyonlardan dolayı sayının 12'ye kadar düştüğünü söyledi.



Helvacı, taksi durakların trafiğin azalmasına da yardımcı olduğunu vurgulayarak, durakta beklemeyen taksilerin sürekli tur atarak trafik yoğunluğuna neden olduğunu anlattı.



Taksi şoförü Ünal Uçar ise aplikasyonların İstanbul'da taksi duraklarının bitme noktasına gelmesinin en büyük kaynaklarından olduğunu aktararak, kendisinin bu aplikasyonları kullanmamak için direndiğini ifade etti.



Uçar, dijital uygulamalarla çalışan taksicilere seslenerek, "Duraklarımızı mumla arayacağız. Saygınlığımızı tekrar kazanmak için duraklarımıza sahip çıkalım." dedi.

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