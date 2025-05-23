Mobilya atölyesinde yangın: Alevler mangal kömürü deposuna sıçradı

Balıkesir'de mobilya atölyesinde başlayıp mangal kömürü deposuna sıçrayan yangın hasara neden oldu.

Mobilya atölyesinde yangın: Alevler mangal kömürü deposuna sıçradı
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Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesi Gümüşçeşme Mahallesi Eski Kepsut Caddesi'nde bir mobilya atölyesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

bir süre sonra atölyenin yanındaki mangal kömürü deposuna da sıçradı.

Alevleri fark eden çalışanların ihbarı üzerine bölgeye , polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın, mobilya atölyesinde hasara neden olurken, mangal kömürlerinin bir kısmı kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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