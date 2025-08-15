Mobilya atölyesinde yangın: Ekipler olay yerinde
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir mobilya atölyesinde yangın çıktı. Ekipler, olay yerine sevk edildi.
Bağkur Sanayi Sitesi'ndeki mobilya atölyesinin zemin katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın, atölyeyi sardı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.
Ekipler, yangının söndürülmesi için çalışmalarını sürdürüyor.
