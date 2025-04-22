Mobilya atölyesinde yangın paniği
Antalya'nın Aksu ilçesinde bir mobilya atölyesinde yangın paniği yaşandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Antalya'da mobilya atölyesinde yangın çıktı.
Yangın, Güzelyurt Mahallesi'ndeki bir mobilya atölyesinde yaşandı.
Atölyeden yoğun dumanların yükseldiğini gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, alevleri kontrol altına aldı.
Yangında can kaybı yaşanmazken, atölyede maddi hasar meydana geldi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor
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