Mobilya atölyesini yaktı! Jandarma kundakçıyı arıyor
Antalya'da bir mobilya atölyesi kundaklandı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında atölyede büyük hasar oluştu.
Antalya'da bir kişi mobilya atölyesi kundakladı.
Olay Alanya'da yaşandı.
Kestel Mahallesi'ndeki mobilya atölyesinde dün saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede tesisteki malzemelere sıçrarken, yükselen dumanı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
Bunun üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında, iş yerinde zarar oluştu.
YANICI MADDE DÖKÜP ATEŞE VERDİ
Yangının çıkış nedeni araştıran ekipler, güvenlik kamerasında yapılan incelemede olayın kundaklama olduğunu tespit etti.
Atölyeye giren M.Ö.'nün, elindeki bidonda bulunan yanıcı maddeyi işletmenin içine döktüğü, bir süre sonra da ateşe verdiği ortaya çıktı.
Olayın ardından jandarma ekipleri, M.Ö.'nün yakalanması için harekete geçti.
- Etiketler :
- Haberler -
- Antalya Alanya
- Yangın
- Kundaklama