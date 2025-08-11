Mobilya atölyesini yaktı! Jandarma kundakçıyı arıyor

Bunun üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında, iş yerinde zarar oluştu.

Antalya'da bir kişi mobilya atölyesi kundakladı.

YANICI MADDE DÖKÜP ATEŞE VERDİ

Yangının çıkış nedeni araştıran ekipler, güvenlik kamerasında yapılan incelemede olayın kundaklama olduğunu tespit etti.

Atölyeye giren M.Ö.'nün, elindeki bidonda bulunan yanıcı maddeyi işletmenin içine döktüğü, bir süre sonra da ateşe verdiği ortaya çıktı.

Olayın ardından jandarma ekipleri, M.Ö.'nün yakalanması için harekete geçti.