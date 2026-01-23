Mobilya fabrikasında kaza. Forkliftten düşen kişi öldü
23.01.2026 23:38
Anadolu Ajansı
Bursa'da bir mobilya fabrikasında forkliftten düşen kişi yaşamını yitirdi.
AA
Bursa'da bir mobilya fabrikasında forkliftten düşen kişi yaşamını yitirdi.
Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir mobilya fabrikasının bahçesine kamyonetiyle talaş almaya gelen Yüksel E. (49), üstüne çıktığı forkliftten düşüp yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yüksel E.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Savcılık incelemesinin ardından cenaze İnegöl Devlet Hastanesi morguna götürüldü.