Mobilya fabrikasında yangın: 5 işçi hastaneye kaldırıldı

Yangın, saat 19.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Büyük Kayacık Mahallesi Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir mobilya fabrikasında çıktı.

Edinilen bilgiye göre, fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Yangını fark eden fabrika çalışanları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri fabrika içerisinde çıkan yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.