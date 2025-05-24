Mobilya imalathanesinde yangın

Bursa’nın Kestel ilçesinde faaliyet gösteren bir mobilya imalathanesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

HASAR MEYDANA GELDİ

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, iş yerinde hasar meydana geldi.

