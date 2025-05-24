Mobilya imalathanesinde yangın

Bursa’nın Kestel ilçesinde faaliyet gösteren bir mobilya imalathanesinde yangın çıktı.

Mobilya imalathanesinde yangın

Bursa’nın Kestel ilçesinde faaliyet gösteren bir mobilya imalathanesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı.

Olay yerine çok sayıda ekibi sevk edildi.

HASAR MEYDANA GELDİ

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, iş yerinde hasar meydana geldi.

Mobilya imalathanesinde yangın - 1 Yangının çıktığı mobilya imalathanesi

Öte yandan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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