Mobilya imalathanesinde yangın
Bursa’nın Kestel ilçesinde faaliyet gösteren bir mobilya imalathanesinde yangın çıktı.
Bursa’nın Kestel ilçesinde faaliyet gösteren bir mobilya imalathanesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
HASAR MEYDANA GELDİ
Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, iş yerinde hasar meydana geldi.
Yangının çıktığı mobilya imalathanesi
Öte yandan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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