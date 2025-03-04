Mobilya mağazasına taşlı saldırı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosikletli bir şüpheli mobilya mağazasının camlarını taşla kırıp kaçtı.
Mahmudiye Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesinde bulunan bir mobilya mağazasında gece saatlerinde motosikletli şüpheli, iş yerinin önüne gelip mağazanın camlarını taşla kırdı.
Şüpheli ardından hızla olay yerinden uzaklaştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde inceleme yaparken, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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