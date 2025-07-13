Mobilya malzemesi yüklü TIR alev alev yandı

Antalya- Burdur Karayolu OSB 1. Giriş Köprülü Kavşağı'nda, Burdur istikametine seyir halinde olan S.C. idaresindeki mobilya malzemesi yüklü TIR, saat 11.30 sıralarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprü girişindeki bariyerlere çarparak sürüklenmeye başladı.

TIR bir anda alev alarak yanmaya başladı. Diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Üst geçit tedbir amaçlı araç trafiğine kapatılırken, itfaiyenin uzun uğraşları sonucu yangın söndürüldü.

Araç şoförü olayı yara almadan anlattı. Jandarma olayla ilgili araştırma başlattı.