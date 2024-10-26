Mobilyacılar Sitesi'ndeki boş alanda yangın çıktı

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Mobilyacılar Sitesi'nde meydana geldi.



İddiaya göre sitenin boş alanında toplanan çöplerde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti. Ekipler yangını siteye sıçramadan kontrol altına alıp söndürdü.