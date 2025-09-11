Mobilyacının ahşap silahı polisi harekete geçirdi

Ahmet Türkel Çevre yolu üzerinde silahlı kavga ihbarı alan İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Olay yerine gelen ekipler herhangi bir kavganın olmadığını görünce ihbara konu olan aracı aradılar. Aramada araç içeresinde keleş tabir edilen (AK-47) silahı gördüler.

Silahı inceleyen ekipler, silahın ahşaptan yapılmış oyuncak olduğunu tespit ettiler.



Sürücü A.B.'nin mobilyacı olduğunu söyleyip böyle ahşaptan bir silah yaptığını, silahı bagaja koymak için eline aldığını söyledi. Ahşap oyuncağa el konuldu.