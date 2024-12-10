"Modern tıbbın filozofu" olarak tanınan Dr. Özlem Cankurtaran hayatını kaybetti (Dr. Özlem Cankurtaran kimdir?)
"Modern tıbbın filozofu" olarak tanınan, hayat mücadelesi ile birçok kadına ilham kaynağı olan, Dr. Özlem Cankurtaran yaşamını yitirdi. Dr. Özlem Cankurtaran'ın 12 Aralık Perşembe günü Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.
Türkiye’de “Modern tıbbın filozofu” olarak tanınan, başarıları ve hayat mücadelesi ile bir çok kadına ilham kaynağı olan, 2015-2019 yılları arasında CABA Derneği başkanlığınıda üstlenmiş olan Dr. Özlem Cankurtaran hayatını kaybetti.
Çaba Derneği vefa haberini; "Çaba Derneği Onursal Başkanı Dr. Özlem Cankurtaran'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Cenazesi 12 Aralık Perşembe günü Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecektir. Başımız sağ olsun." sözleriyle duyurdu.
DR. ÖZLEM CANKURTARAN KİMDİR?
Merhum Avukat Hasan Öztürk ve Mimar Tuna Öztürk çiftinin kızı olan Özlem Cankurtaran, Ordu'nun Ünye ilçesinde dünyaya geldi. Başarıyla mezun olduğu lisenin ardından İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'ne girmiş ve tıbbi doktorluk hayatına başladı. Mezuniyetin ardından mecburi hizmet yeri olan Tokat Erbaa İlçesi Doğanyurt Köyünde çalışma hayatına atıldı. Mecburi hizmeti Tokat Erbağ'da yaptıktan sonra Göğüs Cerrahisi alanında uzmanlığını tamamladı.
İhtisasını ise Yedikule Göğüs Cerrahisinde tamamladı. Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Bölümünde Fizikokimye Profesörlüğü, Çaba Derneği Yönetim Kurulu Üyesi görevini üstlenen Dr. Özlem Cankurtaran, TRT Haber’de Hasta Yakını isimli programını sundu. 2015 - 2019 yılları arasında Onursal Başkanı olduğu Çaba Derneği'nde faaliyet gösterdi.
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