Aşı karşıtlığı bebeği yoğun bakımlık etti: Ailesine suç duyurusu

Haber: Melike Şahin



Son yıllarda ailelerde, aşı reddi ve bebeklerde kalıtsal hastalıkların tespitini sağlayan topuk kanı taramasına karşıtlık artıyor.



İki aylık bir bebek, Ankara'da Etlik Şehir Hastanesi'nde beyin kanaması nedeniyle yoğun bakımda entübe edildi.



Bebeğin öyküsüne bakıldığında, doğar doğmaz yapılması gereken ve yenidoğan bebeklerde kanamayı önleyen K vitaminini ailenin yaptırmadığı ortaya çıktı.



Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı devreye girdi. Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, bebeğine K vitamini yaptırmayan ve topuk kanı aldırmayan aileyle ilgili suç duyurusunda bulunuyor.



BEBEK İÇİN SAĞLIK TEDBİRİ ALINDI



Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bebekle ilgili halihazırda sağlık tedbiri olduğu belirtildi.



Çankırı'da dünyaya gelen bebeğin sağlığıyla ilgili ailenin ret kararlarına ilişkin Çankırı İl Sağlık Müdürlüğü'nün 13 Aralık'ta suç duyurusunda bulunduğu ve mahkemenin 28 Ocak'ta sağlık tedbiri kararı verdiği ifade edildi.



Yani mahkeme, bebeğin sağlığının korunması ve tedavisi için gerekli uygulamaların Sağlık Bakanlığı tarafından yerine getirilmesine karar verdi.

BEYİN KANAMASI GEÇİREN BEBEK ENTÜBE EDİLDİ



Ancak uygulamalar yapılamadan bebek fenalaştı ve Ankara'ya Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.



Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen bebek entübe durumda yoğun bakımda tedavi görüyor.



Şimdi aileyle ilgili bir kez daha suç duyurusunda bulunulacak.

"İLK ANDA K VİTAMİNİ YAPIYORUZ"



Türk Pediatri Kurumu Başkanı Prof. Dr. Özgür Kasapçopur, konuya ilişkin açıklama yaptı.



Açıklamada "Doğduğu anda biz bütün çocuklarımıza hızla ilk anda K vitamini yapıyoruz." ifadelerini kullanan Kasapçopur, K vitamininin yenidoğanı kanamalı hastalığı denilen hastalıktan koruduğunu dile getirdi.



Kasapçopur, "Çünkü Kvitamini bebeğimizi kanamadan koruyan çok önemli bir vitamin. Yapmadığımız zaman karşımıza bu noktada çok kötü kanamalı bir hastalık tablosu ortaya çıkıyor." dedi.



MUTLAKA YAPILMALI!



Yaşamın ilk 3 ayı içinde oluşan bütün kanamalı hastalıkların mutlaka K vitamini eksikliği ile ilişkilendirilmesi gerektiğine vurgu yapan Kasapçopur, "İnsan vücudunun en önemli yeri beynimiz. Orada çok ciddi etkilenmeler söz konusu olabilir. Yine aynı şekilde vücudun çeşitli yerlerinde kalıcı kanamalar oluşabilir." diye konuştu.



AŞI KARŞITLIĞI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİNE BİLDİRİLİYOR



Bebeklerde aşı ve topuk kanı reddi hastaneler tarafından İl Sağlık Müdürlükleri'ne bildiriliyor.



İl Sağlık Müdürlükleri konuyu yargıya taşıyor. Basına yansıyan son örnek ağustos ayında Kars'ta yaşanmıştı.