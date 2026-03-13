Araçlara sonradan takılan görüntü ve ses sistemleri yasaklandı.

Yeni Trafik Kanunu ile birlikte bu sistemlerini araçlarında bulunduran sürücülere 21 bin lira para cezası uygulanacak.

SONRADAN TAKILAN MULTİMEDYA EKRANLAR DA YASAK

Düzenleme, sonradan taktırılan ve sürücünün dikkatini dağıtan büyük ekranlı multimedya sistemlerini kapsıyor.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, araçlara sonradan takılan görüntü ve ses sistemleriyle ilgili olarak sürücüleri uyardı.

Araçların orijinalinde bulunan multimedya sistemlerinin kullanılmasında herhangi bir sakınca olmadığını söyleyen Bakan Çiftçi, şunları kaydetti:

"- Kanun'un buna herhangi bir şekilde yasaklama getirmediği şeklinde, mesela araçlardaki ses sistemlerinin başkalarını rahatsız etmeyecek şekilde, araçta müzik dinlenirken dışarıdaki diğer vatandaşların rahatsız olmaması, kamuya herhangi bir şekilde rahatsızlık verilmemesi. Bu şekilde dinlemelerde de herhangi bir sakınca yok, bu da serbest."

1 NİSAN'A KADAR SÜRE TANINDI

Yetkililer, Bakan Çiftçi'nin talimatıyla, kamuoyunda APP plaka olarak bilinen standart dışı plakaların mevzuata uygun hale getirilmesi için 1 Nisan'a kadar tanınan sürenin, araçlara sonradan takılan ve sürücünün dikkatini dağıtan görüntü sistemleri ile vatandaşları rahatsız eden ses sistemleri için de geçerli olduğunu bildirdi.

ARAÇLARDAKİ MODİFİYE ADI VERİLEN DEĞİŞİKLİKLER

Araçlarda “modifiye” olarak yapılan bir dizi değişiklik görülüyor. Bu değişikliklerin tümü yönetmeliğe göre izin alınması gereken işlemler.

Araçlara eklenen gövde kitleri, yani, tekerlek çamurlukları, yan etekler, kaputlar, ızgaralar, ön ve arka tampona eklemeler, tavan havalandırmaları,

Boya işlemleri, aracı ruhsat harici renge boyama, film kaplama, orijinal rengin farklı tonlarına boyama, renk kaplamaları,

Far değişiklikleri, araçlara orijinal olmayan yönetmeliğe aykırı far takma, arka stopları değiştirmek, tamponlara, araç üstlerine güçlü ışıklar takmak, xenon farlar takmak

Araçlara abarth adı verilen yüksek ses çıkaran egzoz takmak, cip takarak, tuning gibi yöntemlerle motorun gücünü artırmaya çalışmak

Araç içlerine navigasyon sistemleri takmak, car play adı verilen ses sistemi yönetim ekranları, televizyon ekranları takmak, yarış aracı koltuğu görünümü vermek, araç içinde karışık renkli ışık sistemleri kullanmak,

Araç dışında geniş jant ve lastikler kullanmak,

İZİN ALARAK DEĞİŞİKLİK MÜMKÜN

Geçmişte de yasak olan bu sistemleri araçlarda uygulama için bir dizi izin gerekiyor. İzin alarak değişiklikleri ruhsata işletmek mümkün. Trafik Kanunu'nun 32. maddesine göre araçta her türlü değişiklik için yönetmelik maddelerine göre izin almak gerekiyor.

Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümlerine göre, izin alarak araçlara şu an yasak olan bazı sistemleri takmak mümkün, araç içi kameralar, park sensörleri gibi sistemler yönetmeliğe göre araçlara takılabilir. Bunun için resmi kurumlardan izin almak gerekli. Ancak sürücüler, yasal yöntemi izlemek yerine sanayilerde araçları istedikleri gibi değiştirmeye başladı.

Arabalarda yapılan en sorunlu değişiklik, “basıklık” adı verilen, araçların yaylarını veya süspansiyonlarını kestirmek. Bu yöntemle araç yere yapışık hale getiriliyor. Bu değişiklik, araçların teknik özelliklerini tamamen bozarak kontrolü zorlaştırıyor. Fren ve bir dizi sistemde etkileniyor, bu araçlar trafikte başka araçlara zarar verebilecek hale getiriliyor.

Karayolları Trafik Kanunu’nun 32. maddesi, araçlar üzerinde yapılan ve tescil kayıtlarında belirtilmeyen teknik değişiklikleri kesin bir dille yasaklıyor. Yasaklara uymayanlar için 2026 yılında 4 bin 300 TL ceza var. Para cezasının yanı sıra, sürücünün ehliyetine 20 ceza puanı da uygulanıyor. 100 ceza puanını dolduran bir sürücünün ehliyetine el konulacak.

SES SİSTEMLERİNİN 21 BİN LİRA CEZASI VAR

Yasa düzenlemesinde, araçlara takılan gürültülü ve rahatsız edici ses sistemleri konusunda, "Araçlarda kanun ve

yönetmelikte belirtilen şartlara uymayan ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazları ile sürücünün izleme ve kullanma sahası içinde kalan görüntü cihazlarını bulundurmak veya kullanmak yasaktır. Bu fıkra hükümlerine uymayanlara 21 bin Türk lirası idari para cezası uygulanır. Ayrıca bu araçlar otuz gün süreyle trafikten menedilir.” denildi.

Yasa maddelerinin uygulanmasının ardından oto sanayilerde araçlara bu tür aksesuar takan, büyük hoparlörleri araçlara monte eden dükkanlar ıssızlaştı. Dükkan sahipleri sosyal medyada video çekerek tepkisini dile getiriyor.

Araçlarda izin almadan değişiklik yapılamayacağı gibi, bu araçlar trafikten men edilecek, yapılan eklemeler de sökülecek. Birçok araç sahibi bu sistemleri sökmeye başladı.