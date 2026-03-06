Modifiye cezaları can yakıyor. Sanayi esnafı isyan etti

Yeni trafik düzenlemesine göre, yüksek sesle sokaklarda gezen araçlar da ceza alacak. Araçlara sürücünün görüş alanına giren kamera veya ekran da konulamayacak. Araçlara abart egsoz takılamayacak, renkli ışıklı aksesuarla araçlar süslenemeyecek, araçlar mümkün olduğu kadar fabrika çıkışlı haliyle trafikte kullanılacak.

Sokaklarda gürültü yaparak, drift atan, yüksek sesle müzik dinleyen, siyah camlı araçlarla insanları rahatsız edenlere yönelik yaptırımlar etkisini göstermeye başladı. Trafik polisleri, bu tür araçları durdurmaya, ceza yazmaya başladı. Yasanın yürürlüğe girmesinin ardından bu tür aksesuarları sökmesi gereken şoförler, eski alışkanlıklarını sürdürmeye çalışınca, 21 bin lira ceza yazılıyor, kaçanlara da 200 bin lira idari ceza uygulanıyor. Araçlar trafikten men ediliyor.