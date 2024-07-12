Modifiye denetiminde sürücülere ceza yağdı

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, yaptıkları denetimlerde modifiyeli araçlara geçit vermiyor. Yapılan denetimde araçlarının kaportalarında, ses sistemlerinde, egzozlarında, ışık donanımlarında ve lastik ölçülerinde yapılan farklı teknik işlemler tespit edilip araç sürücülerine cezai işlem uygulandı.

Modifiye denetiminde sürücülere ceza yağdı

'de Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünü bağlı trafik ekipleri kural tanımayan sürücülere izin vermiyor.

Polis ekipleri tarafından özellikle kent merkezinden yaptığı uygulamada yönetmelikte belirtilen esaslara aykırı araçların kaportalarında, ses sistemlerinde, egzozlarında, ışık donanımlarında ve lastik ölçülerinde yapılan farklı teknik işlemler tespit edilip araç sürücülerine cezai işlem uygulandı.

Denetimde bir aracın çalıştıktan sonra egzozundan çıkan siyah duman ortalığı kaplarken, bir ATV sürücüsünün de plakasını yaptığı düzenek ile sakladığı görüldü.

Emniyet yetkilileri denetimlerin aralıksız devam edeceğini, sürücülerin yönetmelik doğrultusunda kurallara uymalarını istedi.

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