Modifiyecilere af gelebilir. İçişleri Bakanı işaret etti, ayrıntı vermedi

“Modifiyeli araç” olarak bilinen, görüntüsü, nitelikleri ve teknik aksamı değiştirilen araçlar için cezalar arttı. Yasa değişikliği sonrası trafik polisleri 21 bin lira ceza yazınca, bir çok araç sahibi, bu sistemleri sökmeye başladı. Bu tür sisteleri satan esnaf da sürekli tepkisini seslendiriyor. Bu araçlara ceza yazıldığı gibi trafikten de men ediliyor.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ak Parti Grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlarken, bu araçlara yönelik bir değişiklik söz konusu olup olmadığına ilişkin soruyu da yanıtladı, “Durumun değerlendirildiğini, üzerinde çalışıldığını.” söyledi ancak ayrıntı vermedi.

APP plakalarda 1 Nisan'a kadar süre verilmesi gibi, ses sistemlerinin sökülmesi ve araçların eski haline getirilmesi için sürücülere süre verilebilir. Bir başka seçenek de, araçların yasa ve yönetmeliği uygun şekilde izin alarak, sorunsuz hale getirilmesi. Geçiş süreci sonrası yasa maddelerinin tam olarak uygulanması değerlendiriliyor.

VATANDAŞ TEPKİLİYDİ

Trafikte sürekli yüksek sesle gezerek çevreyi rahatsız eden, bazı trafiği kilitleyerek gösteri yapan, geceleri sokaklarda yüksek sesle müzik dinleterek dolaşan bu tür araçlar vatandaşların uzun zamandır tepkisini çekiyordu. Ayrıca, “modifiye” adı altında araçların teknik özelliklerinde oynamalar yapıldığı için, bu bilinçsiz değişikliklerin trafikte ciddi risk yarattığı da biliniyor.

Araç modifiyesi otomobil severler tarafından dünyada da uygulanan bir yöntem ancak son yıllarda trafikte sorun yaratmaya başladı. İzinsiz ve bilinçsiz yapılan bu değişiklikler, araçların teknik yapısını bozduğu gibi trafikte güvenlik riski de yaratıyor.

BAĞIRAN EGZOZLAR SUSTU

Kalın siyah camlı, boyası değiştirilen, egzozu bağırtılan araçlara ağır ceza yazılıyor. 10'a yakın hoporlör ile sokaklarda gezen araçlar ortadan kayboldu, ancak bu sistemleri takan esnaf cezalardan şikayetçi. Araçlara 10 bin lira masrafla bile onlarca ses sistemi taktırmak mümkün ve bu kişiler sesi sonuna kadar açarak trafikte geziyor. Modifiye tutkunları cezalardan şikayetçi, buna karşılık yönetmeliklere göre araçlarda değişiklik için harekete geçen de yok.

BİLİNÇSİZ MODİFİYE TRAFİKTE RİSK

Modifiye adı altında yaptırılan sistemlerin çoğu, araçların teknik yapılarına aykırı, Araç bagaj kapaklarına kanat taktırmak, aracın dinamiğini bozuyor, araçları 5 veya 10 cm yere yakınlaştırmak sürüş sistemlerine aşırı yük bindiriyor, motor kaputunu keserek havalandırma filtreleri gibi sistemler takmak sürücünün görüşünü bozuyor, motorda sorun yaratabiliyor. Sürücüler ucuz parçalarla araçlarında değişiklik yapıyor ve bu malzemelerin çoğu dayanıksız. Bilinçsizce yapılan bu değişiklikler için herhangi bir teknik hesaplama yapılmıyor. Araçlardaki değişikliklerin elektrik ve yakıt sistemlerine yönelik olumsuz etkileri konusunda teknik veriler de dikkate alınmıyor.

ARAÇLARDAKİ MODİFİYE ADI VERİLEN DEĞİŞİKLİKLER

Araçlarda “modifiye” olarak yapılan bir dizi değişiklik görülüyor. Bu değişikliklerin tümü yönetmeliğe göre izin alınması gereken işlemler.

Araçlara eklenen gövde kitleri, yani, tekerlek çamurlukları, yan etekler, kaputlar, ızgaralar, ön ve arka tampona eklemeler, tavan havalandırmaları,

Boya işlemleri, aracı ruhsat harici renge boyama, film kaplama, orijinal rengin farklı tonlarına boyama, renk kaplamaları,

Far değişiklikleri, araçlara orijinal olmayan yönetmeliğe aykırı far takma, arka stopları değiştirmek, tamponlara, araç üstlerine güçlü ışıklar takmak, xenon farlar takmak

Araçlara abarth adı verilen yüksek ses çıkaran egzoz takmak, cip takarak, tuning gibi yöntemlerle motorun gücünü artırmaya çalışmak

Araç içlerine navigasyon sistemleri takmak, car play adı verilen ses sistemi yönetim ekranları, televizyon ekranları takmak, yarış aracı koltuğu görünümü vermek, araç içinde karışık renkli ışık sistemleri kullanmak,

Araç dışında geniş jant ve lastikler kullanmak,

İZİN ALARAK DEĞİŞİKLİK MÜMKÜN

Geçmişte de yasak olan bu sistemleri araçlarda uygulama için bir dizi izin gerekiyor. İzin alarak değişiklikleri ruhsata işletmek mümkün. Trafik Kanunu'nun 32. maddesine göre araçta her türlü değişiklik için yönetmelik maddelerine göre izin almak gerekiyor.

Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümlerine göre, izin alarak araçlara şu an yasak olan bazı sistemleri takmak mümkün, araç içi kameralar, park sensörleri gibi sistemler yönetmeliğe göre araçlara takılabilir. Bunun için resmi kurumlardan izin almak gerekli. Ancak sürücüler, yasal yöntemi izlemek yerine sanayilerde araçları istedikleri gibi değiştirmeye başladı.

Arabalarda yapılan en sorunlu değişiklik, “basıklık” adı verilen, araçların yaylarını veya süspansiyonlarını kestirmek. Bu yöntemle araç yere yapışık hale getiriliyor. Bu değişiklik, araçların teknik özelliklerini tamamen bozarak kontrolü zorlaştırıyor. Fren ve bir dizi sistemde etkileniyor, bu araçlar trafikte başka araçlara zarar verebilecek hale getiriliyor.

Karayolları Trafik Kanunu’nun 32. maddesi, araçlar üzerinde yapılan ve tescil kayıtlarında belirtilmeyen teknik değişiklikleri kesin bir dille yasaklıyor. Yasaklara uymayanlar için 2026 yılında 4 bin 300 TL ceza var. Para cezasının yanı sıra, sürücünün ehliyetine 20 ceza puanı da uygulanıyor. 100 ceza puanını dolduran bir sürücünün ehliyetine el konulacak.

SES SİSTEMLERİNİN 21 BİN LİRA CEZASI VAR

Yasa düzenlemesinde, araçlara takılan gürültülü ve rahatsız edici ses sistemleri konusunda, "Araçlarda kanun ve yönetmelikte belirtilen şartlara uymayan ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazları ile sürücünün izleme ve kullanma sahası içinde kalan görüntü cihazlarını bulundurmak veya kullanmak yasaktır. Bu fıkra hükümlerine uymayanlara 21 bin Türk lirası idari para cezası uygulanır. Ayrıca bu araçlar otuz gün süreyle trafikten menedilir.” denildi.

Yasa maddelerinin uygulanmasının ardından oto sanayilerde araçlara bu tür aksesuar takan, büyük hoparlörleri araçlara monte eden dükkanlar ıssızlaştı. Dükkan sahipleri sosyal medyada video çekerek tepkisini dile getiriyor.

Araçlarda izin almadan değişiklik yapılamayacağı gibi, bu araçlar trafikten men edilecek, yapılan eklemeler de sökülecek. Birçok araç sahibi bu sistemleri sökmeye başladı.