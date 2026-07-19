Moğolistan'ın kırmızı bültenle aradığı şüpheli İstanbul'da yakalandı
19.07.2026 11:09
Zanlı Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi. (Foto: Arşiv)
Moğolistan tarafından "uyuşturucu madde ticareti" suçundan kırmızı bültenle aranan şüpheli, İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası seviyede aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda, Moğolistan adli makamlarınca ülkeye iadesi talebiyle kırmızı bültenle aranan D.T.’nin (58) Kağıthane’de bulunduğu tespit edildi.
Ekiplerce 16 Temmuz’da düzenlenen operasyonda yakalanan şüpheli D.T. gözaltına alındı.
Şüphelinin yapılan sorgulamalarında çeşitli kodlarla tahdit kayıtlarının bulunduğu belirlendi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, hakkında yürütülen adli ve idari süreç kapsamında Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.