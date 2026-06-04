Mohsen Namjoo'nun Ankara'daki konseri iptal edildi

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "İran asıllı Mohsen Namjoo'nun, 13 Haziran'da planlanan konser etkinliğine kamuoyunda oluşan haklı hassasiyetler doğrultusunda izin verilmemiştir." ifadesi yer aldı.

İranlı müzisyen Mohsen Namjoo daha önce de Türkiye 'de konser iptalleriyle gündeme gelmişti. Namjoo'nun 2022'deki Türkiye turnesindeki konserleri, sanatçının dini değerlere hakaret ettiği yönündeki tepkilerin ardından iptal edilmişti.

2025 yılında planlanan Türkiye turnesi de son anda iptal edilirken, Namjoo kararın "dini hassasiyetler" gerekçesiyle alındığını savunmuştu. Ancak Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kendi kentlerindeki konserin iptal nedeninin sanatçı hakkında kadınlar tarafından dile getirilen taciz beyanları olduğunu açıklamıştı. Belediye, kararın "kadınların beyanını esas alma" yaklaşımı doğrultusunda verildiğini duyurmuştu.