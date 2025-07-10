Mola yerinde gizemli kayboluş
Almanya'dan Ankara’ya giderken tuvalet molası veren gurbetçi kayboldu. Ekiplerin çalışmasıyla 7 saat sonra bitkin halde bulunan adam, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Otoyol Jandarması, saat 22.00 sıralarında TEM Otoyolu’nun Ankara istikametinde devriye görevi sırasında, yol bakım çalışmaları nedeniyle dubalarla kapatılmış en sol şeritte park halindeki Almanya plakalı otomobili fark etti.
Aracın yanına yaklaşan ekipler, içinde tek başına oturan E.G. (65) adlı kadınla karşılaştı. E.G., Almanya’dan Ankara’ya seyahat ettiklerini, eşinin tuvalet ihtiyacı için aracı kenara çekerek Ankara yönündeki bir dinlenme tesisine gittiğini, ancak bir saatten uzun süre geçmesine rağmen geri dönmediğini belirterek yardım talep etti.
TESİS ÇEVRESİ, ÇALILIKLAR ARANDI, ARAÇLARIN ALTINA BAKILDI
Bunun üzerine bölgeye takviye jandarma ekipleri istendi. Jandarma ekipleri, dinlenme tesisi ve çevresi ile çalılıklar da dahil geniş bir bölgede ayrıntılı arama yaptı.
Bölgeye sevk edilen AFAD ve jandarma komandoları da çalışmalara katıldı. Gece görüşlü drone ve iz takip köpekleriyle aynı bölge defalarca tarandı.
Kadının yanılma ihtimali göz önünde bulundurulup otoyolun İstanbul yönünde de arama yapıldı. Ormanlık alana doğru genişletilen aramalar, gece boyunca devam etti.
BİTKİN HALDE BULUNDU, HASTANEYE KALDIRILDI
Selim Güzel, saat 05.30 sıralarında, dinlenme tesisinin arka tarafındaki tel örgüleri aşarak ormana geçmeye çalıştığı koruluk alanda bulundu.
Bitkin haldeki Selim Güzel, yapılan müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından Hendek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Güzel, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
GÖRÜNTÜLER İNCELENİYOR
Dinlenme tesisine ait güvenlik kamerası kayıtları incelemeye alındı.
Güzel’in kesin ölüm nedeni otopsi sonrası netleşecek.
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