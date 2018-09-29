Polis öldürülen kadının evindeki aramada bir hırka düğmesi bulmuştu. Düğmenin Tatiana A.'nın elbiselerine ait olmadığı anlaşılınca bina güvenlik kameraları incelendi.
İçeriye girenlerden birinin üzerindeki hırkanın düğmeleri eldeki ipucuna benziyordu. Operasyon yapıldı. Şüpheli Ali G. yakalandı.
Katil zanlısının sosyal medya hesaplarına bakan polis, cinayet sonrasında çekilen fotoğraflarda hırkanın bir düğmesinin eksik olduğunu ortaya çıkardı.
Polis cinayette kullanılan bıçağı da buldu. Suçunu itiraf eden zanlının çaldığı paralarla kuzenine elektronik sigara satın aldığı belirlendi.
Moldovalı kadın cinayetini hırkadaki düğme çözdü
Anadolu AjansıTürkiye
Moldova asıllı Türk vatandaşı Tatyana A. 7 ay önce istanbul'da öldürüldü. polis, cinayeti şüphelinin hırkasındaki düğmeden çözdü.
Polis öldürülen kadının evindeki aramada bir hırka düğmesi bulmuştu. Düğmenin Tatiana A.'nın elbiselerine ait olmadığı anlaşılınca bina güvenlik kameraları incelendi.