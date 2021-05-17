Mollaköy Belediye Başkanı Kemal Şengül corona virüse yenik düştü

Erzincan'ın Mollaköy Belediye Başkanı Kemal Şengül, yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı 17.05.2021 - 14:50

Mollaköy Belediye Başkanı Kemal Şengül corona virüse yenik düştü

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Rahatsızlanan ve 11 Nisan'da Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran Mollaköy Belediye Başkanı Kemal Şengül'ün, burada yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı.

Karantinaya alındığı evinde tedavisine devam edilen Şengül, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine 19 Nisan'da aynı hastanede tedavi altına alındı.

Mayıs ayının başında yoğun bakım servisine kaldırılan Şengül, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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