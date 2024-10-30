Moloz depolama alanında yangın

Bursa'da İznik Gölü Sahili'nde belediyenin moloz depolama alanında yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekipleri tarafından bir saatte söndürüldü.

Moloz depolama alanında yangın

Orhangazi Belediyesi'nin İznik Gölü Sahili'nde yer alan moloz depolama alanında, saat 09.30 sıralarında yangın çıktı.

Kısa sürede bütün alanı saran alevler, boş bir binaya da sıçradı. İhbarla olay yerine itfaiye ile Orhangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı su tankerleri sevk edildi.

ekiplerin müdahalesiyle bir saatte söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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