Moloz kavgası cinayetle bitti: Apartman sakini, yöneticiyi öldürdü

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, apartman önündeki molozların kaldırılmaması nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışmada apartman sakini, yöneticiyi silahla öldürdü. Polise teslim olan zanlının ilk ifadesinde, korkutmak amacıyla silahı doğrulttuğunu, öldürme maksadının olmadığını ve tabancanın ateş aldığını söylediği öğrenildi. İkilinin aynı sebeple bir hafta önce de tartıştıkları belirtilirken şüpheli ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Moloz kavgası cinayetle bitti: Apartman sakini, yöneticiyi öldürdü

Demirköprü Mahallesi 6189/2 Sokak'taki bir apartmanda, binanın önündeki molozların kaldırılmaması sebebiyle apartman sakini D.E.A. (43) ile yönetici Hüseyin Akıncı (38) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine D.E.A. yanındaki tabancayla Akıncı'yı silahla yaralayıp kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı Akıncı, ambulansla kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Akıncı'nın otomobil tamircisi olduğu öğrenildi.

Mimar olduğu öğrenilen Libya asıllı Türk vatandaşı D.E.A. ise olayda kullandığı tabancayla polise teslim oldu.

TUTUKLANDI

Zanlı, işlemler için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine sevk edildi.

Zanlının emniyetteki ilk ifadesinde, korkutmak amacıyla silahı doğrulttuğunu, öldürme maksadının olmadığını, tabancanın ateş aldığını söylediği belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Moloz kavgası cinayetle bitti: Apartman sakini, yöneticiyi öldürdü - 1 Hüseyin Akıncı

İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Zanlının emniyetteki ilk ifadesinde, korkutmak amacıyla silahı doğrulttuğunu, öldürme maksadının olmadığını, tabancanın ateş aldığını söylediği belirtildi.

BİR HAFTA ÖNCE DE TARTIŞMIŞLAR

Apartman sakini Tamer Gazioğlu, gazetecilere, öldürülen Hüseyin Akıncı'nın uzun süredir apartmanda yaşadığını ve çevreye duyarlı biri olduğunu anlattı.

Gazioğlu, olayın D.E.A'ya ait molozların bina önünden kaldırması nedeniyle gerçekleştini ifade ederek, Akıncı'nın evli ve bir çocuk sahibi olduğunu kaydetti.

Şüpheli D.E.A'nın yaklaşık bir ay önce apartmandan daire aldığı, satmak için tadilat yaptırdığı, bu sırada çıkan molozların ise bir süredir apartman girişinde bulunduğu öğrenildi.

Hayatını kaybeden Akıncı ile D.E.A'nın aynı sebeple bir hafta önce de tartıştıkları belirtildi.

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