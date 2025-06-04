Moloz yüklü kamyon devrildi: Maltepe yönü trafiğe kapatıldı
İstanbul Maltepe'de moloz yüklü hafriyat kamyonu yolda devrildi. Maltepe istikameti trafiğe kapatıldı.
Başıbüyük Mahallesi Büyükbakkalköy yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden moloz yüklü hafriyat kamyonu devrildi.
Yola dökülen molozlar nedeniyle Maltepe istikameti trafiğe kapatıldı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis yolu trafiğe kapattı.
Sürücüye sağlık ekipleri tarafından sağlık kontrolü yapıldı. Kazada ölen yada yaralanan olmazken polis kazayla ilgili çalışma başlattı.
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