Montajını yaptığı asansörün boşluğuna düşüp öldü

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde Şeref Çolaker isimli işçi, montajını yaptığı asansörün boşluğuna düşerek yaşamını yitirdi. Polis, Çolaker’in ölümüne ilişkin soruşturma başlattı.

Montajını yaptığı asansörün boşluğuna düşüp öldü

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’da asansör montajı yapan işçi, asansör boşluğuna düşerek yaşamını yitirdi.

Olay, Çerkezköy ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Yetim Sokak’taki 4 katlı binada meydana geldi. Binada montaj yapan Şeref Çolaker, dengesini kaybedip 4’üncü kattan asansör boşluğuna düştü.

Durumu görenlerin ihbarıyla adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Montajını yaptığı asansörün boşluğuna düşüp öldü - 1

Bulunduğu yerden itfaiye ekiplerinin çıkardığı Çolaker, kaldırıldığı Çerkezköy Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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