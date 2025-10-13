Montella'dan Berke Özer'e tepki: Bunun sonuçları olur

Vincenzo Montella, milli takım kampından ayrılan Berke Özer hakkında sorulan soruya cevap verdi.

“Bizim futbolcularımızın olduğu grupta bir aile ortamı var" diyen Montella, "Bunu gösteriyoruz. Burada olma arzusu ile bunu başarabiliyoruz. Futbolcular her zaman milli takım için mücadele vermek zorunda. Benim görevim en iyi futbolcuları seçmek. Maçtan maça stratejiler nasılsa ona göre seçimler yapıyorum. O yüzden bu duruma baktığımızda görevimi yaparken sorumluluk alıyorum. Böyle durumlarda sorumluluğu futbolcular da almalı. Ülkemizin onurunu temsil ediyorsak ona göre futbolcular da sorumluluk almalı" dedi.

"BUNU YAPARSANIZ SONUÇLARI OLUR"

Montella, "Berke Özer, yayınladığı açıklamada, teknik kararlara da karşı geldiğini söylemiş oldu. Ben tekrar ediyorum, burada ülkemizi ve onurunu temsil ediyoruz. Burada kimseye haber vermeden kampı terk edip gidemezsiniz. Bunu yaparsanız bunun sonuçları olur." ifadelerini kullandı.



“Berke konusunu çok fazla uzatmayacağım çünkü yarın daha önemli bir maçımız var "diyen Montella, şunları söyledi:

"Uzun zamandır katılamadığımız Dünya Kupası için mücadele veriyoruz ama Berke'ye ilk daveti yolladığımda ikinci ligde oynuyordu. ABD'ye gittiğimizde Lille'e gitmeden önce iki maç oynatmıştım. Yaptığı açıklamada, kendi seçimlerine göre bizim seçimlerimizin geldiği takıma olduğunu belirtti. Eğer böyle olsaydı da Berke iki maçta oynamazdı. Bu benim için çok büyük bir hayal kırıklığı. Öyle bir hayal kırıklığı yaşadım ki burada kimsenin oynama garantisi yoktur.

Bununla alakalı bir örnek vermem gerekirse de Mert Günok'la konuşup kendisinden tavsiye alabilirdi. Mert ilk kez formayı giydikten sonra 7 yıl bekledi. Şu an oynamıyor olmasına rağmen herkesi destekliyor. Ben bunu beklerdim. Biz bu aile ortamını korumak zorundayız. Bana olan saygıdan önce gruba olan saygı çok önemli. O yüzden Berke'den de yaptıklarını açıklamasına dair bir beklentim var.”

A MİLLİ TAKIM'DA BERKE ÖZER KRİZİ



Türkiye Futbol Federasyonu, milli kalecinin izin almadan kamptan ayrıldığını duyurmuştu. Berke Özer ise bu ifadelerin gerçeği yansıtmadığını iddia etmişti.



Federasyon'un açıklamasında "Berke Özer, Bulgaristan maçında kadroya alınmamasını gerekçe göstererek kafilemizin İstanbul'a dönüşünü takiben kendi isteğiyle, teknik ve idari ekibimizin izni olmaksızın kamptan ayrılmıştır." denildi, bu davranışın kabul edilemez olduğu vurgulandı.



Berke Özer de yazılı bir yanıt paylaştı:



"A Milli Takım kampına katılmadan önce yaşadığım ağrıları ve durumumu teknik ekibimizle paylaşmış, maç kadrosunda yer almayacaksam bu süreci tedavi olarak geçirmemin daha doğru olacağını iletmiştim. Maç kadrosunu gördügümde, günlerdir yaptığımız konuşmaların ne kadar anlamsız olduğunu ve ülkemin takımında karar vericilerin performans veya oyuncuyu kazanma motivasyonunda olmadığını anladım. İstanbul'a dönüşte teknik ekibimize düşüncelerimi ilettim. Ardından da teknik ve idari ekibin bilgisi ve izni dahilinde kamptan kendi istegimle ayrıldım"



Ay yıldızlı forma için her türlü fedakarlığı yapacağını belirten Berke Özer, Uğurcan Çakır, Mert Günok ve Altay Bayındır ile milli takım rotasyonunda olmaktan gurur duyduğunu da sözlerine ekledi.



