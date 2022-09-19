'Montrö bildirisi' davası ertelendi

Kamuoyunda amirellerin montrö bildirisi olarak bilinen davanın bugün yapılacak duruşması ertelendi.

103 kişinin tutuksuz yargılandığı davanın bugün görülen duruşmasında, mahkeme başkanı, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra savcıya söz verdi.

Savcı, duruşma savcısının sağlık sorunları nedeniyle rapor aldığını ve davada geçici olarak görevlendirildiğini belirterek, esasa ilişkin mütalaayı hazırlamak için süre istedi. Mahkeme de savcının talebini kabul ederek, duruşmayı erteledi.

Bugün yapılacak duruşmada savcının esas hakkındaki mütalaasını mahkemeye sunması bekleniyordu.



12 YIL HAPİS İSTEMİYLE DAVA

"Amirallerin Montrö bildirisi" olarak bilinen açıklamada imzası bulunan 103 emekli amiral hakkında "devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma" suçundan 12'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.



Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen son duruşmada dava 19 Eylül'e ertelenmişti. Ara kararını açıklayan mahkeme, tüm sanıkların adli kontrol kararlarını kaldırmıştı. Sanıkların tamamı tutuksuz yargılanıyor.

