Montrö Bildirisi davasında ara karar

Montrö Bildirisi davasında mahkeme, 5 emekli amiralin yurtdışına çıkış ve adli kontrol şartını kaldırdı.



Kamuoyunda, 'amirallerin Montrö bildirisi' olarak bilinen açıklamada imzası bulunan 103 emekli amiral hakkında açılan davaya, Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi.

Sanık savunmalarının ardından ara karar açıklayan mahkeme, 5 emekli Amiral'in yurtdışına çıkma yasağı şeklindeki adli kontrol hükmünün kaldırılmasına karar verdi.

BİR SONRAKİ DURUŞMA HAZİRANDA

Davaya 27 Haziran'da devam edilecek. 103 şüpheli hakkında, "Anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma" suçundan 3 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

