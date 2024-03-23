Moskova'da katliam: Saldırıda ölenler anısına konsolosluk önüne çiçek bırakıldı

Tataristan’da yaşadığını belirten Önder Özdemir, “Duyduk olayları çok üzüldük. Yani tabii ki tasvip etmediğimiz şeyler, Allah kimsenin başına vermesin. Geçmiş olsun, Rus halkının başı sağ olsun. Allah herkese sabır versin. Eşim ve kızım da Rusya’da şu an, üzülüyoruz yani Allah korusun" dedi.

Rus vatandaşlığı da bulunan Erdem Şenel ise, “Terör olayları son zamanlarda çok fazla oluyor. Artık olmaması lazım. Artık böyle bir devirdeyiz ki bunların olmaması lazım. Terörü lanetliyorum, başka da bir şey demiyorum" diye konuştu.



Moskova’da yaşanan terör saldırısında ölenler anısına pazartesi günü Rusya İstanbul Başkonsolosluğu önünde taziye defteri açılacağı öğrenildi.