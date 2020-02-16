Moskova'da kritik İdlib toplantısı

Rejimin 2 saldırısında 13 şehidin verildiği İdlib konusunda Rusya'nın başkenti Moskova kritik bir toplantıya ev sahipliği yapacak.



Geçtiğimiz hafta Ankara'da 2 toplantı gerçekleştiren Türk ve Rus heyetler, bu kez Moskova'da bir araya gelecek.



Ankara, Rusya'nın rejim üzerindeki nüfuzunu kullanmasını bekliyor.



Saldırıların durdurulması ve insani krizin önüne geçilmesi beklentiler arasında.



Ayrıca, rejimin 2018'de Soçi mutabakatı ile belirlenen sınırlara çekilmesi talebi de Rus heyetine iletilecek.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bunun için Şam yönetimine şubat ayı sonuna kadar süre tanımış, Türk askerilerine yönelik yeni bir saldırı olması durumunda da rejim askerlerinin nerede olursa olsun vurulacağını açıklamıştı.



Moskova'daki kritik toplantıda, Ankara'nın bu kararlılığı Rus heyete bir kez daha iletilecek.



Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İdlib'de gözlem noktaları da toplantının ana gündem başlıkları arasında olacak.



TSK'nın kentteki 12 gözlem noktasından 4'ü Esad rejiminin kontrolündeki sahada kalmış durumda.



Moskova'daki kritik toplantının ardından Dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile durum değerlendirmesi yapması planlanıyor.

