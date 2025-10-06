MOSSAD ajanları adliyede

Türkiye 'de yaşayan Filistin uyruklu aktivistleri takip ederek İsrail İstihbarat Servisi'ne (MOSSAD) para karşılığı bilgi ve belgeler aktardığı tespit edilen Serkan Çiçek (Muhammet Fatih Keleş) ve avukat Tuğrulhan Dip hakkında soruşturma sürüyor. ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 4 gündür sorgulanan şüpheliler, bu sabah sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüphelilerin savcılık ifadesinden sonra mahkemeye sevki bekleniyor.

SORUŞTURMA HAKKINDA NE BİLİYORUZ?



Biri avukat, diğeriyse dedektif olan şüphelilerin İsrail gizli servisi MOSSAD adına çalıştığı iddia ediliyor.

MİT'in takibe aldığı dedektiflik yapan şüphelinin, İstanbul'da Filistinli bir aktivisti izleyip hakkında bilgi aktardığı belirlendi.



Ekipler şüpheliye MOSSAD tarafından kripto para hesabı üzerinden ödeme yapıldığını da tespit etti. Polis ve MİT'in ortak operasyonuyla gözaltına alınan diğer şüphelinin de İsrail istihbaratına para karşılığı bilgi ve belge ilettiği öne sürüldü.



SERKAN ÇİÇEK KİMDİR?



Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre Keleş, iş hayatında yüksek meblağda borçlandıktan sonra kimliğini değiştirip "Serkan Çiçek" adıyla hayatına devam etmeye başladı.



Çiçek, ticari faaliyetlerini sonlandırdıktan sonra 2020 yılı itibarıyla Pandora Dedektiflik şirketini kurarak dedektiflik hizmetlerine yöneldi.



MOSSAD ÜYESİ İLE WHATSAPP İLETİŞİMİ BELİRLENDİ



MİT'in gerçekleştirdiği incelemeler sonucunda Çiçek'in İsrail Çevrimiçi Operasyon Merkezi üyesi Faysal Reşid ile bağlantısı ortaya çıktı ve Filistinli eylemciler hakkında casusluk talebini iletti.



Ancak Çiçek, Reşid'in talep ettiği verileri toplayamadı.