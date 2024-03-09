MOSSAD casuslarının ifadeleri ortaya çıktı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nün düzenlediği ortak operasyonla, edindikleri bilgileri İsrail istihbarat servisi MOSSAD’a satan şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı.



MOSSAD ile irtibatlı özel dedektif Hamza Turhan Ayberk, "Victoria" kod adlı MOSSAD ajanından talimat aldığını itiraf etti.

Ayberk, Orta Doğulu kişi ve şirketlere yönelik tehdit, takip, gözetleme, foto-video dokümante işleri yaptığını, derlediği bilgileri ve hazırladığı raporları gizli haberleşme yöntemleri üzerinden MOSSAD’a ilettiğini de kabul etti.

KRİPTO PARA AYRINTISI

MOSSAD casusu Ayberk’in ifadesinde ödemeleri kripto para ve muhtelif banka hesapları üzerinden aldığı, Victoria kod adlı MOSSAD ajanı ile Belgrad'da görüştüğü, Victoria’dan sonra aynı ekipte yer alan Andrea, Robert ve Marc kod adlı MOSSAD ajanları ile irtibatını sürdürdüğü ile bilgiler yer aldı.

DİĞER CASUSLARDAN DA İTİRAF

Ayberk’in kurduğu ekipte yer alan casuslar da itirafta bulundu.

Kişilere ve şirketlere ait bazı kamu verilerini Ayberk ile paylaştıklarını, birlikte takip, gözetleme, foto-video dokümante gerçekleştirdiklerini, tehdit edilen kişilerin videolarını çektiklerini kabul ettiler.

Ekipteki isimler Ayberk’in maddi durumunun 2019’dan sonra olağan dışı bir şekilde iyileştiğini de söyledi.