Mossad için çalıştığı iddia edilen Serkan Çiçek hakkında ne biliyoruz?

Dedektiflik çalışmaları sırasında Serkan Çiçek, kamu veri tabanlarındaki kişisel bilgilerin tedariki konusunda ücret karşılığı dedektiflere istihbarat sağladığı iddiasıyla İsrail adına casusluk suçlamasıyla tutuklanan Musa Kuş ve avukat Tuğrulhan Dip ile tanışıklık kurdu. Çiçek, dedektiflik hizmetleri kapsamında şu anda tutuklu olan Musa Kuş ve Tuğrulhan Dip ile ortaklaşa çeşitli faaliyetler yürüttü. MOSSAD ÜYESİ İLE WHATSAPP İLETİŞİMİ BELİRLENDİ MİT'in gerçekleştirdiği incelemeler, Serkan Çiçek'in İsrail Çevrimiçi Operasyon Merkezi üyesi Faysal Reşid ile bağlantısını gün yüzüne çıkardı. Dedektiflik mesleğini icra eden Çiçek, Mossad ajanlarının ilgisini çekti. Mossad üyesi Faysal Reşid, kendini yurtdışında hukuk firması çalışanı olarak takdim ederek 31 Temmuz tarihinde WhatsApp aracılığıyla Serkan Çiçek'e ulaştı.

FİLİSTİNLİ EYLEMCİYİ İZLEMESİ TALEBİ



Faysal Reşid, Serkan Çiçek'ten Başakşehir'de ikamet eden ve İsrail'in Gazze'deki operasyonlarına karşı tavır alan bir Filistinli eylemci hakkında dört günlük izleme çalışması yapmasını istedi.



Çiçek, Reşid'in İsrail'in Orta Doğu stratejilerine karşı çıkan bir Filistinli eylemciye yönelik casusluk talebini kabul etti.



Bu görev karşılığında Reşid, Serkan Çiçek'e 1 Ağustos tarihinde 4 bin dolar değerinde kripto para transferi gerçekleştirdi.



Çiçek, hedef şahsı internette araştırdığında bu kişinin Filistinli bir eylemci olduğunu fark etti. Dedektiflik çalışmalarında kendisine yardımcı olan Musa Kuş'un İsrail adına çalışma suçundan 19 yıl ceza alarak tutuklandığını bilerek, Faysal Reşid'in önerisini kabul etti.



Serkan Çiçek, gerçekte Mossad ajanı olan Faysal Reşid'in verdiği adrese giderek hedef kişiyi araştırmaya çalıştı fakat bulunamadı.



Ardından ev kiralama bahanesiyle 1-2 Ağustos tarihlerinde siteye giriş yaparak keşif faaliyeti gerçekleştirdi.



Ancak Serkan Çiçek izleme çalışmasında Faysal Reşid'in talep ettiği verileri toplayamadı. Bunun sonucunda Reşid, 3 Ağustos tarihinde iletişimi kesti.



SORUŞTURMA SÜRÜYOR



Serkan Çiçek olayı, Türkiye'de son dönemin en çok dikkat çeken casusluk davalarından biri olma potansiyeli taşıyor. MİT ve emniyet birimleri ise sürecin hâlâ büyük bir titizlikle sürdürüldüğünü vurguluyor.



Yargılama süreci tamamlanana kadar tüm suçlamalar iddia niteliğinde olacak. Yetkililer, soruşturmanın devam ettiğini ve elde edilen kanıtların mahkemeye sunulacağını ifade ediyor.