Mossad’a çalışanlar adliyeye sevk edildi

NE OLMUŞTU?



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad’ın, Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklulara yönelik keşif, takip, adam kaçırmaya yönelik amaçlarının olduğu tespit edildi.



Uluslararası casusluk faaliyetleri içerisinde olabilecekleri değerlendirilen 46 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.



Ekipler, 2 aylık fiziki ve teknik takibin ardından İstanbul merkezli 8 ilde, 57 adrese düzenlenen zincirleme operasyonla 34 şüpheliyi gözaltına aldı.