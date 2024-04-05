Mossad'a "Köstebek-3" operasyonu: 8 şüpheli yakalandı

ALMANCA BİLMEYEN MOSSAD AJANINDAN ŞÜPHELENDİ AMA ÇALIŞMAYA DEVAM ETTİ



Tumlucalı Mossad ajanalarının talimatları kapsamında Türkiye, Gürcistan, Almanya ve Orta Doğu ülkelerinde araştırma, keşif ve takip faaliyetlerinde bulundu. Ayrıca Mossad'ın operasyonlarında kullanılmak üzere Orta Doğu ülkelerinden ticari taksi, kamyon ve TIR'lara ait resmi belgeler temin etti.

Ayrıca yapılan çalışmalarda, Tumlucalı'nın kendisi ile temas kuran ve Avusturya'da yaşadığını belirten Mossad ajanı Jorg Neubach'ın Almanca bilmemesi üzerine ilk aşamada durumdan şüphelendiği, Neubach'ın, Viyana, Zürih, Berlin veya Atina'da buluşabileceğini belirtip İstanbul'a gelemeyeceğini söylememesi üzerine ise daha çok şüphelenmesine neden olduğu belirtildi. Bunun üzerine Tumlucalı, Neubach ile Viyana'da yaptığı ilk görüşmede Türkiye'den almış olduğu Mossad ile ilgili bir kitabı da yanında götürdü. Tumlucalı bu kitanbı Nuebach'a göstererek Mossad ajanı olup olmadığını sordu. Ancak Neubach Tumlucalı'yı geçiştirdi.



NEUBACH'IN TALİMATIYLA 4 KİŞİLİK EKİP KURUP ORTADOĞULU BİRİNİ ADIM ADIM TAKİP ETTİLER



Öte yandan Neubach'ın İstanbul'da Ortadoğulu bir kişiye yönelik takip ve fotoğraflar istediği, Tumlucalı'nın bu talimat üzerine dört kişilik takip ekibi kurduğu, araç kiralayıp hedefini iki gün süresince adım adım takip ettiği öğrenildi. Takip faaliyeti Ahmet Ersin Tumlucalı'nın eşi B. Tumluca tarafından raporlandığı ve Jorg Neubach'a gönderildiği belirtildi.



ŞEBEKE KURDU



MİT'in çalışmalarına göre Tumlucalı, görev aldığı kişilerin Mossad ajanı olduğunu bilmesine rağmen yaklaşık 9 yıl boyunca çalışmaya devam ettiği belirlendi.

Yaptığı işler karşılığında yüklü miktarda kazanç elde etti. Tumlucalı, Mossad tarafından verilen talimatları karşılayabilmek amacıyla 9 kişiden oluşan bir şebeke kurdu. Ve bu şebekedeki kişilerin de yardımıyla Mossad ajanlarının hedefindeki kişi veya şirketlere ait bilgiler temin etti.

MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen ortak operasyon neticesinde Tumlucalı ve 7 şebeke üyesi 3 Nisan'da gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden Tumlucalı çifti tutuklanırken 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.